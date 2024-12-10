Romanya’da 7 milyon dolarlık kripto baskını, seçim skandalını tetikledi
Geçtiğimiz günlerde Romanya'da, bir kripto girişimcisine ait evde 7 milyon doların ele geçirilmesi, seçim dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın ...
Geçtiğimiz günlerde Romanya'da, bir kripto girişimcisine ait evde 7 milyon doların ele geçirilmesi, seçim dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın ...
İran, ekonomik yaptırımlarla başa çıkmak için kripto para birimlerini düzenlemeye karar verdi. Ekonomik İşler ve Finans Bakanı Abdolnaser Hemmati, bu ...
Marathon Digital, kripto para dünyasında önemli bir gelişmeye imza atarak Bitcoin (BTC) rezervlerini %50'den fazla artırarak 40.435 BTC'ye ulaştı. Bu, ...
Veteran kripto figürü Bitboy Crypto, XRP için umut verici bir sonuç öngördüğünü açıkladı. Son günlerde XRP fiyatı keskin bir düşüş ...
Dünya genelinde en çok kullanılan sabit kripto para birimi olan Tether (USDT), Abu Dabi Küresel Piyasası'nda (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme ...
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Bitcoin MENA konferansı, son günlerde kripto para dünyasının en dikkat çeken etkinliklerinden biri ...
Bitcoin'in dün 97 bin doların altına düşmesiyle, 2021'den bu yana en büyük likidasyon dalgası yaşandı ve toplamda 1,57 milyar dolar ...
Google'ın Quantum AI ekibi, Willow adını verdikleri yeni kuantum bilgisayar çipini tanıttı ve bu gelişme, kripto şifreleme için potansiyel bir ...
Kripto para yatırım ürünlerinde tarihi bir haftayı geride bıraktık. Dijital varlıklar için kaydedilen en büyük haftalık girişler, yatırımcıların artan ilgisiyle ...
Kripto evreni ve yapay zekanın (YZ) kesişimi, son yıllarda teknolojik yenilik ve yatırımın odak noktası haline geldi. Ancak bu alanlardaki ...