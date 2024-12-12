ABD’nin Florida eyaletinin Bitcoin konusunda attığı cesur adımlar, eyaletin kendi Bitcoin rezervini oluşturma girişimleriyle birleşiyor. Bu ilgi çekici girişim, Florida Blockchain İşletme Derneği Başkanı Samuel Armes gibi önemli liderlerin desteğiyle planlanıyor ve 2025’in ilk çeyreğinde onay alması bekleniyor.

Emeklilik fonuna Bitcoin takviyesi

Florida, Bitcoin’e yönelik sadece araştırma yapmıyor, aynı zamanda yatırım yapmış durumda. ABD’nin en büyük dördüncü emeklilik fonu olan 185,7 milyar dolarlık büyük emeklilik fonu, Bitcoin ile ilgili varlıkları da içinde barındırıyor. Armes, bu fonun sadece %1’inin yani 1,85 milyar dolarının Bitcoin’e ayrılmasının eyalet destekli bir rezervin temelini oluşturabileceğini belirtiyor.

Buna ek olarak, Florida’nın 2024-2025 mali yılı için büyük bir bütçe fazlası bulunuyor. 116,5 milyar dolarlık bu bütçe fazlasının sadece %1’i, yani yaklaşık 1,16 milyar dolarının Bitcoin’e yatırılması teklif edildi. Eyaletin Baş Finans Yetkilisi Jimmy Patronis, bu stratejik hamlenin Florida’nın dijital para piyasasındaki konumunu güçlendirebileceğini ve kripto paralar büyümeye devam ederken uzun vadeli kazançlar sağlayabileceğini vurguluyor.

Bitcoin taraftarı vali ilgi görüyor

Politik olarak ele alındığında, girişim güçlü destek görüyor. Bitcoin taraftarı bir vali olan Ron DeSantis, merkezi dijital para birimlerine (CBDC’ler) karşı çıkarak sürekli olarak kripto dostu politikaları savunmuş durumda. Eyalet Senatosu Başkanı Ben Albritton ve Meclis Başkanı Danny Perez gibi yasama liderleri de projeye destek veriyor ve fikir için iki partili bir destek sağlıyorlar.

DeSantis, Mayıs 2023’teki bir Twitter Spaces etkinliğinde, “Bitcoin yapma hakkınız var” diyerek finansal özgürlüğün önemini vurguladı ve merkezi dijital para birimlerine karşı çıktı. Bu açıklamalar, Florida’nın Bitcoin rezerv planının, Başkan-Tasarısı Donald Trump’ın ulusal Bitcoin stratejisi vaatleriyle de örtüşüyor. Trump, ABD hükümetinin 20 milyar dolarlık Bitcoin varlıklarını koruyacağını ve küresel ölçekte rekabetçi kalmak için yerel Bitcoin madenciliğini artıracağını açıkladı.

ABD, Trump döneminde kriptoya yüzünü dönebilir

Florida’nın Bitcoin girişimi sadece eyaletin değil, aynı zamanda ulusal düzeyde Bitcoin gelişmelerinin bir mikrokosmosu gibi görünüyor. Wyoming’den uzun zamandır Bitcoin destekçisi olan Senatör Cynthia Lummis, Armes’e “Eyaletler harika fikirlerin kuluçka merkezleridir” diyerek yanıt verdi. Bunun bir yarış olduğunu belirten Lummis, dostça rekabeti memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bu gelişimlerin tümü, kripto para birimlerinin değişen finansal ortamda önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Patronis, “Kripto bir yere gitmiyor. Daralmayacak, genişlemeye devam edecek, ve bence biz kazanları bu fırsatları değerlendirememek olur” dedi. Florida, Bitcoin rezerv planıyla yalnızca dijital yenilikte öncü değil, aynı zamanda ulusal ve küresel ekonomik güçlüklere hazırlıklı oldukları mesajını veriyor.