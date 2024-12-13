ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve beklenenden fazla gelen ilk işsizlik maaşı talepleri verilerinin yayınlanmasının ardından 12 Aralık’ta altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürdü. Spot gümüş fiyatları da %2’den fazla düşüşle önemli bir gerileme yaşadı. Capital Economics analisti Paul Ashworth, FED’in tercih ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinin bileşenlerinin yaygın bir zayıflık gösterdiğini belirtti. Önceki gün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileriyle birlikte bu durum, çekirdek PCE aylık oranının yalnızca %0,03 oranında artabileceğini düşündürüyor. Bu gelişmeler ışığında, FED’İn gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirme olasılığı daha yüksek görünüyor.

Altın ve gümüşte önemli düşüşler

Piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarının son günlerde yaşadığı düşüşler dikkat çekici boyutlara ulaştı. ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve işsizlik maaşı talepleri verileri, yatırımcıların güvenini sarsarak fiyatların daha da gerilemesine yol açtı. PPI verilerindeki artış, üretici maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini gösterirken, işsizlik maaşı taleplerindeki beklenmedik artış ekonomik toparlanmanın zayıf olduğunu işaret ediyor.

Ekonomik verilerde beklenmedik gelişmeler

Geçen hafta yayınlanan verilere göre, ilk işsizlik maaşı talepleri 17.000 artarak geçen yılın Ekim ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler, taleplerde 4.000 azalma bekleyerek toplam rakamın 220.000 olacağını tahmin ediyorlardı. Ancak gerçekleşen artış, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde kaldı.

Bazı ekonomistler, istihdam piyasasındaki bu zayıflığın geçici olabileceğini savunsa da, mevcut veriler özellikle yatırımcıların güvenini sarsabilir ve daha geniş ekonomik yansımalar yaratabilir.

Düşen fiyatlar ve FED’in gelecek adımları

PPI ve işsizlik verilerinin ardından altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını etkiliyor gibi görünüyor. Paul Ashworth, PCE endeksinin bileşenlerindeki yaygın zayıflığın, FED’in enflasyon karşısında daha temkinli bir tavır alacağını ve potansiyel olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğini öne sürüyor. Bu gelişme, yatırım piyasaları için yeni belirsizlikler yaratabilir ve önümüzdeki haftalarda dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör haline gelebilir.

Genel olarak, bu hafta piyasalar ve ekonomi için kritik bir dönem olacak. Beklentilerin üzerinde gelen işsizlik verileri ve düşüş yaşayan değerli metal fiyatları, yatırımcılar için yeni stratejiler geliştirme gereğini doğurabilir. Ekonomik göstergelerdeki bu dalgalanmalar, FED’in gelecek politikaları ve küresel piyasaların tepkileriyle birlikte takip edilmeli.