Veteran kripto figürü Bitboy Crypto, XRP için umut verici bir sonuç öngördüğünü açıkladı. Son günlerde XRP fiyatı keskin bir düşüş göstermesine rağmen, Bitboy’un yorumları XRP topluluğuna güven vermiş gözüküyor.

Bitboy, Ripple’ın (XRP) önceki tepe noktası 3,4 doları geçerek 4,5 dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü. Bu durumun yıl sonu ile Ocak 2025 arasında gerçeklemesini bekleyen Bitboy’un gönderisi, X platformunda 200 bin kişi tarafından görüntülendi ve toplulukta heyecan yarattı. Gönderi sonrasında sosyal medyada birçok kişi uzun vadeli XRP tutmayı planladığını belirtti.

Bitboy’un paylaşımı şu şekilde: “Görünüşe göre $XRP fırtına gibi geliyor. $4.50’ye ulaşacak, eğer yıl sonuna kadar değilse, Ocak’ta.”

XRP, uzun bir konsolidasyon döneminin ardından altı yıl sonra ilk kez 2 dolar seviyesini aştı. Bu artış, Donald Trump’ın 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından başladı ve SEC Başkanı Gary Gensler’ın istifa tarihinin açıklanması ile daha da yükseldi. XRP, 2,9 dolar seviyesine kadar yükselerek birçok kripto uzmanından olumlu tahminler aldı. Çoğu tahmin, Bitboy’un öngörülerine benzer bir şekilde 4 ilâ 5 dolar aralığında yoğunlaşıyor.

Ancak gelecek için bu umut verici bakış açısı, bazı önemli gelişmelerin gerçekleşmesine bağlı. Özellikle, RLUSD’nin potansiyel lansmanı, XRP’nin uluslararası ödemelerin kolaylaştırılmasında kullanımı artıracağı için büyük bir etki yaratabilir. Ayrıca, SEC’deki liderliğin değişmesi bekleniyor. Bu durum, Ripple’ın SEC ile olan uzun süredir devam eden mahkeme davasının sonlanmasına yol açabilir. Başkan Trump, Gensler’ın istifasından sonra eski SEC komiseri Paul Atkins’i göreve atadı. Kripto endüstrisi, bu atamayı olumlu karşılayarak, Atkins’in bu pozisyon için doğru kişi olduğunu özellikle vurguladı.

Bugün XRP’nin fiyatı, 2,22 dolar seviyesine kadar gerileyerek tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %35,6 düştü; son 24 saatlik dönemde ise %7,2’lik bir kayıp ile bu seviyeye ulaştı. Bununla birlikte, XRP son 30 günde yaklaşık %280 değer kazandı ve 24 saatlik ticaret hacmi %95 artarak 21,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bitboy’un öngörüsü gerçekleşirse, XRP, piyasa değeri açısından yeniden en değerli üçüncü kripto para olacak.

Bazı uzmanlar ise XRP’nin geçmişteki kayıplarının bir kısmının, Bitcoin ve öteki büyük altcoinlerin piyasasının yükselişine kıyasla normal olduğunu belirtiyorlar.

Diğer bir analist EGRAG CRYPTO da XRP’nin 2,70 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapmasının fiyat artışına neden olabileceğini belirtiyor. XRP’nin 1,96 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu savunan EGRAG, bu seviyenin korunmasının kritik olduğunu ifade ediyor.