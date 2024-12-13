Electric Capital’ın yıllık raporuna göre, 2024 yılında Asya, küresel kripto geliştiricileri için birincil kaynak olarak öne çıkacak ve toplam geliştirici nüfusunun %32’sini oluşturacak. Bu önemli pay, her üç kripto geliştiricisinden birinin Asya’dan geleceğini gösteriyor. Diğer yandan, 2015 yılında %43 katkı sağlayan Kuzey Amerika’nın bu oranı 2024’te %24’e düşerek birinci sıradan üçüncü sıraya geriliyor. Avrupa ise geliştirici katkısı açısından ikinci sırada yer alıyor.

Geliştirici demografisindeki bu değişim, kripto endüstrisinde Asya’nın artan etkisine dikkat çekiyor; zira bölge teknolojik yetkinliklerini ve altyapısını genişletmeye devam ediyor. Bu trend, teknoloji ve inovasyondaki daha geniş küresel değişimlerin bir yansıması olarak görülüyor; Asya dijital ilerlemeler için giderek bir merkez haline geliyor. Kuzey Amerika’nın payındaki düşüş ise yetenek ve kaynakların yeniden dağıtıldığını ve özellikle Asya’nın teknoloji ekosistemlerini besleyip geliştirmeye yoğun yatırım yaptığını gösteriyor.

Rapor, aynı zamanda kripto alanına 39,000 yeni geliştiricinin eklenmesiyle birlikte, Ethereum geliştiricilerinin yarısından fazlasının Layer 2 çözümlerine odaklandığını not ediyor. Bu yeni yetenek akışı ve Layer 2 geliştirmelerine verilen önem, kripto endüstrisinin ölçeklenebilirlik ve verimlilik zorluklarını ele almak için evrimleşirken dinamik doğasını vurguluyor. Rapordaki bulgular, kripto geliştiriciliğinin değişen manzarasına dair değerli içgörüler sunarken, bölgesel katkıların önemini ve sektörün sürekli evrimini vurguluyor.