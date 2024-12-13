Bitcoin, psikolojik öneme sahip olan 102.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. 12 Aralık 2024 tarihinde, saat 16:02 (UTC) itibarıyla, Bitcoin 102.008,023438 USDT seviyesinden işlem gördü. 24 saatlik süreçte ise yüzde 1.50’lik bir artış kaydedildi. Birçok haber kaynağı ve analist, Bitcoin’in bu yıl boyunca istikrarlı bir büyüme gösterdiğine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı düzenleyici zorluklar ve piyasa oynaklıklarına rağmen, Bitcoin’in temelinde sağlam bir duruş sergilemesi bu yükselişe katkıda bulundu. Öte yandan, küresel ekonomik koşullar, enflasyon endişeleri ve dijital paraların benimsenmesine yönelik artan ilgi de bu yükselişte etkili oldu.