Bitcoin’in dün 97 bin doların altına düşmesiyle, 2021’den bu yana en büyük likidasyon dalgası yaşandı ve toplamda 1,57 milyar dolar değerinde kripto para, piyasadan çıktı. CoinGlass verilerine göre, bu likidasyonlar, borsa hareketlerinin agresifleşmesine ve piyasadaki birçok trader’ın beklenmedik bir şekilde tasfiye olmasına sebep oldu.

Trader’lar Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini aşmasını beklerken, uzun pozisyonlar üzerinden önemli riskler aldı ve bu durum, toplam 1,39 milyar dolar değerinde uzun pozisyonların tasfiyesiyle sonuçlandı. Bu sırada, 183,63 milyon dolar değerindeki kısa pozisyonlar da boşa çıktı. Likidasyonlar özellikle 97.700 dolar seviyesinde yoğunlaştı ve buradaki pozisyonların kapanması piyasada ani bir düşüşe yol açarak Bitcoin’in 97.000 dolar seviyesinin altına gerilemesine neden oldu.

Coinbase’deki agresif satışlar dikkat çekti

Bitcoin fiyatının düşüşünden önce, Coinbase üzerinden yapılan agresif satışlar dikkat çekiciydi. Ltrd adlı analiz hesabının verilerine göre, Coinbase’deki traderlar, bu mega düşüşten neredeyse bir saat önce Bitcoin satmaya başladılar. Bu durum, Bitcoin fiyatının likidasyon sebebiyle düşmeye başlamadan önce belirli bir baskı altında kalmasına yol açtı. Bu hareketlerin sonucunda, Bitcoin günün ilk Wall Street seansı sıralarında 97.604 dolar seviyesine kadar geriledi ve sonunda 94.000’a kadar yaklaştı.

Ethereum da tasfiyeden nasibini aldı

CoinGlass verileri, 24 saatlik süreçte toplamda 1,6 milyar dolarlık çapraz-kripto likidasyonlarının gerçekleştiğini gösterdi. Bitcoin’in uzun pozisyonları 142 milyon dolar değerinde tasfiye edilirken, Ethereum uzun pozisyonları 208 milyon dolar tasfiyeyle karşılaştı. Likidasyonların etkisi altcoinlerde de hissedildi ve piyasa bu likidasyon fırtınasının ardından daha istikrarlı bir yapıya doğru geçiş yapabileceği umudunu taşıyor.

Ltrd, bu likidasyon olayının alışılmadık bir durum olduğunu ve özellikle XRP gibi altcoinlerin dikkat çektiğini belirtti. “Büyük, nispeten olgun bir piyasada, büyük satış emirlerinden oluşan bir dizgi gördük ve piyasanın %5’ten fazla bir değer kaybetmesine neden oldu” şeklinde bir değerlendirme sundular. Ayrıca, altcoin’lerdeki bu sıradaki likidasyon dalgasını garip bulduklarını ve bu durumun henüz tam olarak anlaşılamadığını eklediler.