Teksas eyaleti, Bitcoin stratejik rezervi kurmayı amaçlayan yeni bir tasarının sunulmasının ardından dijital varlık yönetimi ve mali yenilik konularında etkili bir adım atmaya hazırlanıyor. Teksas Eyalet Temsilcisi Giovanni Capriglione tarafından tanıtılan H.B. No. 1598 numaralı tasarı, eyalet için bir Bitcoin rezervi biriktirme girişimini içeriyor ve bu fonların en az beş yıl süreyle satılmadan tutulmasını şart koşuyor. Ayrıca, tasarı, Teksas vatandaşlarının bu fona bağış yapmalarına da olanak tanıyor.

Bu girişim, Amerika Birleşik Devletleri’nde hem eyalet hem de ulusal düzeyde bir Bitcoin rezervi oluşturma çabalarının bir parçası olarak geliyor. Tasarının metni, stratejik bir Bitcoin rezervinin, Teksas’ın dijital varlıklarda inovasyonu teşvik etme ve sakinleri için mali güvenliği artırma taahhüdüyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Bu hamle, dijital para birimlerine olan artan ilgi ve benimsemenin finansal strateji ve güvenlik aracı olarak ne derece etkili olacağının bir yansıması olarak görülüyor.

TEXAS files a Bitcoin Strategic Reserve bill! Congratulations to Chairman @VoteGiovanni, the bill author! Chairman Capriglione is the Chair of the Texas Pensions, Investments, and Financial Services Committee so this bill has legs! No taxpayer funds will be spent on the bitcoin. pic.twitter.com/DOPGMyDKMs

— Lee ₿ratcher (@lee_bratcher) December 12, 2024