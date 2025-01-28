Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin’in değerinin ciddi bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor, ancak yıl sonuna kadar yeni bir rekor seviyeye yükseleceğine inanıyor. Hayes, bu öngörülerinin çoğunun günümüzde yaşanan DeepSeek merkezli piyasa kargaşasıyla ilişkili olmadığını söylese de, bu olayların bir katalizör görevi görebileceğini belirtti.

Hayes, “70.000 ile 75.000 dolar arasında bir düzeltme bekliyorum, bu da mini bir finansal krize yol açabilir ve bu durum, yıl sonuna kadar 250 bin dolara ulaşmamızı sağlayacak para basımının yeniden başlamasına yol açacak” diyerek tahminlerini güncelledi. Önceki tahminlerinde, Bitcoin’in fiyatının Mart ayında zirveye ulaşacağını, ardından sert bir düzeltme yaşayacağını söylemişti. Ancak şimdi Bitcoin’inin bu düşüşün eşiğinde olduğunu iddia ediyor.

Hayes neye göre Bitcoin fiyatı tahmin ediyor?

Hayes’in kısa vadeli olumsuz tahminleri, küresel fiat likidite ortamının deteriorasyonuna dayanıyor. Bu durum, ABD’de 10 yıllık Hazine tahvillerinin artan faiz oranları, sıkılaşan Federal Reserve politikaları ve ABD, Çin ve Japonya gibi büyük ekonomilerde para basımının yavaşlamasından kaynaklanıyor. Bu faktörler, finansal stresi artırarak Bitcoin gibi fiat fiyatlı varlıklar için olumsuz bir ortam oluşturuyor. Hayes, Bitcoin’in küresel likidite koşullarına son derece duyarlı olduğunu savunuyor.

Hayes, “Neden Bitcoin için %30’luk bir düzeltme bekliyorum? Bu tür çekilmeler, Bitcoin’in ne kadar volatil olduğunu göz önünde bulundurursak boğa piyasası boyunca sıkça meydana gelir. Daha da önemlisi, piyasa Mart 2024 rekorunu geçtikten sonra, Trump’ın yeniden seçilmesinin hemen ardından, bu tür düzeltmelere yatkındır” ifadelerini kullandı. Trump’ın yarattığı rüzgarın, ABD’de para basımının hız kazanmasına neden olacağını belirten Hayes, diğer ülkelerin de kendi iç ekonomilerini canlandırmak için benzer para basım programlarına yöneleceğini düşünüyor.

Hayes, önceki tahminlerinin DeepSeek ile ilgili olmadığını düşünse de, bu yeni Çin merkezli AI dil modelinin kripto piyasasını derinden etkilediğini vurguladı. Ancak, bu durum onun önceden var olan Bitcoin eğilimlerine olan inancını artırdı. Son olarak, ABD Başkanı Trump’ın birçok düzenleyici kuruluşta kripto dostu değişiklikler sözü vermesine rağmen, Hayes, “Fed, Trump gündemini engellemek için elinden geleni yapacaktır” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde BTC ETF’lerinin rekor hacimlere ulaştığı günlerde, uzun vadeli yatırımcıların varlıklarını büyük miktarlarda sattıkları gözlemlendi. Ayrıca, MicroStrategy gibi kripto ile ilgili firmalar da DeepSeek’in etkilerini hissetti. Bu tür gelişmelere rağmen, Hayes bütün bunları Bitcoin’in önceden mevcut olan eğilimlerinin pekişmesi olarak değerlendiriyor.