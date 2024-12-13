Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bundan tam 14 yıl önce Bitcoin forumundaki son gönderisini yaptı. 12 Aralık 2010 tarihinde yazdığı bu son mesaj, ertesi gün yani 13 Aralık 2010’da platformdan kalıcı olarak ayrılışı ile sona erdi. Bu olay, Bitcoin’in tarihindeki önemli bir dönüm noktası, çünkü kripto para biriminin geliştirilmesi ve yönetimi sorumluluğu, merkezi olmayan topluluğa kalmış oldu.

Satoshi’nin ortadan kaybolmasından bu yana, Bitcoin gelişmeye devam etti ve merkezi olmayan teknolojinin gücünün bir sembolü haline geldi. Yıllar içinde Bitcoin, trilyonlarca dolarlık bir varlığa dönüşerek binlerce diğer kripto para birimine ve blok zinciri tabanlı uygulamaya ilham verdi. Yaratıcısının yokluğuna rağmen, Bitcoin’in niş bir internet projesinden küresel finansal altyapının önemli bir bileşeni haline gelmesi dikkat çekici olmuştur. Kripto para birimi, değerinin bir dolar sentin altından 100 bin dolara kadar yükselmesiyle yaygın kabul ve etkisini yansıttı.

Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği hala bir sır ve bu konuda tek bir bireyden geliştirme ekibine kadar çeşitli spekülasyonlar mevcut. Ancak, hiçbir teoriye dair kesin bir kanıt ortaya çıkmış değil.