BlackRock’un yeni raporuna göre, yatırımcılara portföylerinin %1-2’sini Bitcoin’e ayırmaları önerildi. Şirket, yeni raporunda, bu tür bir oranlamayı çeşitlendirilmiş bir portföy için ‘mantıklı’ olarak nitelendirdi. Ancak, daha yüksek oranda Bitcoin ayırmanın portföy riskini önemli ölçüde artırabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Raporda, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Tesla, Meta (Facebook) ve Nvidia gibi ‘Muhteşem 7’ olarak adlandırılan teknoloji hisselerine yapılan yatırımlarla bu tahsisin riskinin karşılaştırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, %60 hisse senedi ve %40 sabit gelirli varlıklardan oluşan bir portföyün, mütevazı bir Bitcoin oranında destekleyerek risk seviyeleri yaşayabileceği vurgulandı.

BlackRock’ın Bitcoin yatırımlarına olan desteği de piyasada Bitcoin ETF’lerinin başarısı ve popülerleşmesi sayesinde artıyor. ETF’ler, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Şirket, şu anda sektördeki pazar payının neredeyse yarısını temsil eden, 53 milyon dolardan fazla Bitcoin’e sahip. Sygnum Bank tarafından 12 Aralık’ta yayımlanan kripto dünyasına bakış raporu, Bitcoin’e yönelik artan kurumsal girişlerin 2025’e kadar ‘talep şokları’na yol açabileceğini ve kripto para biriminin spot fiyatını artırabileceğini öne sürüyor.