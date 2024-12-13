Solana ekosistemine dahil olan Definitive, DeFi kullanıcıları için daha verimli ve tasarruflu çözümler sunacak. Solana kısa süre önce X platformunda DeFi protokolü Definitive’in ekosistemin bir parçası haline geldiğini duyurdu. İleri özellikleriyle tanınan Definitive, çoklu havuz yönlendirmesi, gaz ücreti olmayan takaslar ve otomatik TWAP/sınır emirleri gibi işlevlerle dikkat çekiyor. Bu entegrasyonun Solana ağının yeteneklerini artırması ve kullanıcılara daha ekonomik merkeziyetsiz finans çözümleri sunması bekleniyor.

Definitive’in Solana ekosistemiyle bütünleşmesi, DeFi alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Definitive, Solana’nın yüksek hızlı blok zinciri teknolojisinden faydalanarak, kusursuz ve ölçeklenebilir finansal hizmetler sunmayı hedefliyor. Protokolün çoklu havuz yönlendirmesi özelliği, likidite yönetimini optimize ediyor ve kullanıcılara çeşitli havuzlar arasında en iyi oranlara erişim sağlıyor.

Gaz ücreti olmayan işlem kolaylığı

Ek olarak, gaz ücreti olmayan takas işlevi, işlem ücretlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara DeFi faaliyetlerinde daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların daha fazla işlem yapmasına olanak tanırken, maliyetleri düşürüyor. Bu tür yenilikçi çözümler, kullanıcıların merkeziyetsiz finansal araçları daha aktif kullanmalarını teşvik edecek.

Bunun yanı sıra, Definitive’in otomatik TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat) ve sınır emri yetenekleri, kullanıcıların ticaret stratejileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların belirli bir süre zarfında istedikleri fiyat noktalarında işlemler yapmalarına olanak tanıyarak finansal operasyonlarının hassasiyetini ve etkinliğini artırıyor. Özellikle, SWAP işlemlerindeki esneklik ve sınır emirleri, kullanıcıların piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden stratejilerini uygulamalarına yardımcı oluyor.