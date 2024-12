Sequentia’nın kurucu ortağı Andreas Kohl, keşfedilen bir açığı kullanarak Dogecoin ağının %69’unu etkileyen bir kesinti yarattığını açıkladı. Kohl, bu işlemi El Salvador’dan temin ettiği eski bir Thinkpad dizüstü bilgisayar kullanarak gerçekleştirdi ve Tobias Ruck tarafından keşfedilen bir güvenlik açığını kullanarak ağdaki node’ların çökmesine yol açtı.

I used a publicly disclosed (by @TobiasRuck ) vulnerability to take down 69% of the Dogecoin network from an old thinkpad in rural el salvador. AMA. https://t.co/BNkGDWkWhu pic.twitter.com/qk16AwMaq5

Güvenlik açığı ortaya çıkmadan önce Dogecoin’in 647 aktif düğümü bulunuyordu. Ancak, şu an itibarıyla bu sayı 315’e düşmüş durumda. Düğümlerdeki bu dramatik düşüş, ağın istikrarı ve fonksiyonelliği açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

Andreas Kohl’ün açıklamaları, blok zinciri ağlarının ne kadar kırılgan olabileceğini ve güvenliğin ne denli önem taşıdığını gösteriyor. “Bu bir suçlama değil, aksine, bir uyarı niteliğinde” diyen Kohl, blok zinciri teknolojisinde giderek artan güvenlik açıklarına işaret etti.

Güvenlik açığı, araştırmacı Tobias Ruck tarafından görünür hale getirildi. Ruck’un çalışması, blockchain ağlarındaki potansiyel zayıflıkların derinlemesine incelenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Bu keşif, sadece Dogecoin ağı için değil, diğer birçok kripto para birimi için de uyarıcı bir nitelikte. Birçok uzman, Ruck’un bulgularının ardından, benzer açıkların diğer ağlarda olup olmadığını merak ediyor.

Our monitoring made us aware that the vulnerability appears to have been exploited, and almost 69% of the Dogecoin network has crashed 😳😳😳

Blockchair shows how the number of public nodes.

Before, it was 647, and at the time of writing it is just 205. https://t.co/SufuVMmeoP pic.twitter.com/knnhTGgTJO

— Department Of DOGE Efficiency (@EfficiencyDOGE) December 12, 2024