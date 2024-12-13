Avrupa’nın önde gelen finans kurumlarından biri olan Société Générale, Fransa’nın merkez bankası Banque de France ile işbirliği yaparak Euro bölgesinde ilk blok zinciri tabanlı geri alım (repo) anlaşmasını tamamladı. Bu çığır açan işlemin gerçekleştirilmesi, Société Générale’nin dijital varlık iştirakçisi SG-Forge ve Banque de France arasında, Ethereum blok zincirinde 2020 yılında ihraç edilen tahvillerin teminat olarak kullanıldığı bir CBDC (merkez bankası dijital para birimi) alışverişiyle oldu.

Söz konusu repo işlemi, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi çerçevesinde, bankalar arası yeniden finansman operasyonlarında blok zinciri teknolojisinin potansiyel kullanım alanlarını keşfetme sürecinde kaydedilen önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. SG-Forge, euro stabilcoin ürünü EUR CoinVertible (EURCV) için potansiyel kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyor ve bu işlem, blok zincirin böyle finansal işlemler için kullanımının teknik olarak mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda, merkez bankası dijital para birimlerinin dijital finansal menkul kıymetlerin likiditesini artırma potansiyeline de dikkat çekiyor.