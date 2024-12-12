El Salvador, Bitcoin odaklı politikalarıyla tanınırken, dijital varlık endüstrilerini güçlendirmek amacıyla Arjantin ile çığır açan bir karşılıklı anlaşmaya imza attı. Dün (11 Aralık’ta) duyurulan bu anlaşma, El Salvador’un 25’ten fazla ülke ile benzer iş birlikleri için görüşmelerde bulunduğunu gösteriyor.

El Salvador ve Arjantin: Simbiyotik bir iş birliği

El Salvador Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu (NCDA) Başkanı Juan Carlos Reyes ve Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV) Başkanı Roberto Silva tarafından resmileştirilen ortaklık, iki ülkenin dijital varlık dünyasındaki güçlerini birleştireceği yeni bir dönemi başlatıyor. Reyes, Arjantin’in yenilikçi blok zinciri ekosistemi ile El Salvador’un teknolojik ilerlemeleri arasındaki sinerjiyi vurguladı ve “son derece verimli bir ortaklık” öngördüğünü belirtti.

El Salvador, dijital varlık düzenlemelerindeki üç yıllık liderliğini kullanarak bilgi ve uzmanlığını paylaşmayı ve düzenleyici çerçevesini daha da geliştirmeyi planlıyor. Reyes, birkaç Arjantinli şirketin zaten El Salvador’a kayıtlı olduğuna dikkat çekerek bu iş birliğini daha da geliştirdiğini söyledi.

25’ten fazla ülke ile görüşmeler sürüyor

El Salvador birçok ulusla kripto odaklı anlaşmalar peşinde aktif olarak çalışıyor. Reyes, sınır ötesi iş birliğinin önemini vurgulayarak, “25’ten fazla ülke ile görüşme halindeyiz ve yakın zamanda daha fazla anlaşma bekliyoruz,” dedi.

Ülkedeki 20 üyelik Bitcoin ve kripto uzmanlarından oluşan bir ekibin yönlendirdiği alışılmadık düzenleyici yaklaşım, diğer ülkelerin etkili kripto düzenlemelerini benimsemesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Reyes ayrıca, küresel düzenleyicilere hızla harekete geçmeleri çağrısında bulunarak, gecikmelerin dolandırıcılık ve kara para aklamanın artma riskini artırabileceği konusunda uyardı.

El Salvador, iki ek uluslararası anlaşmanın son aşamalarına yaklaşırken, güvenli ve etkili bir dijital varlık düzenleyici ortamı için küresel iş birliğini teşvik etmeye devam ediyor. Reyes, diğer ülkeleri bilgi paylaşımını önceliklendirmeye teşvik ederek, “Deneyimimiz, sınır ötesi iş birliğinin güvenli bir düzenleyici ortam yaratmada hayati olduğunu gösteriyor” dedi.