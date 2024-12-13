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Geçtiğimiz hafta meydana gelen iki büyük oltalama olayı, kripto para dünyasında hâlâ siber tehditlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. CertiK tarafından yapılan son gözlemler, her biri 1 milyon doları aşan kayıpla sonuçlanan bu iki olayın detaylarını ortaya çıkardı. İlk olay, adresi 0x7a12c ile başlayan bir mağdurun yaklaşık 7,8 milyon dolar kaybetmesiyle sonuçlanırken, ikinci olay adresi 0x4711B ile başlayan başka bir mağdurun yaklaşık 2,3 milyon dolar kaybetmesine neden oldu. Bu tür saldırılar, Aralık ayı itibarıyla toplam kaybın 14,7 milyon dolara ulaşmasına sebep oldu.