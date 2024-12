Google’ın Quantum AI ekibi, Willow adını verdikleri yeni kuantum bilgisayar çipini tanıttı ve bu gelişme, kripto şifreleme için potansiyel bir tehdit mi sorusunu gündeme getirdi. Hartmut Neven, Google Quantum AI lideri, çipin bazı hesaplamaları insanlık tarihinin hayal bile edemeyeceği bir hızla çözebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Neven, 9 Aralık’ta yayınlanan bir blog yazısında, “Bu akıl almaz sayı, bilinen fizik zaman ölçeklerini ve evrenin yaşını büyük ölçüde aşar,” dedi ve kuantum hesaplamanın birçok paralel evrende gerçekleştiğine dair bir varsayımı güçlendirdiğini belirtti.

Introducing Willow, our new state-of-the-art quantum computing chip with a breakthrough that can reduce errors exponentially as we scale up using more qubits, cracking a 30-year challenge in the field. In benchmark tests, Willow solved a standard computation in <5 mins that would…

