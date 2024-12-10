Google’ın Quantum AI ekibi, Willow adını verdikleri yeni kuantum bilgisayar çipini tanıttı ve bu gelişme, kripto şifreleme için potansiyel bir tehdit mi sorusunu gündeme getirdi. Hartmut Neven, Google Quantum AI lideri, çipin bazı hesaplamaları insanlık tarihinin hayal bile edemeyeceği bir hızla çözebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Neven, 9 Aralık’ta yayınlanan bir blog yazısında, “Bu akıl almaz sayı, bilinen fizik zaman ölçeklerini ve evrenin yaşını büyük ölçüde aşar,” dedi ve kuantum hesaplamanın birçok paralel evrende gerçekleştiğine dair bir varsayımı güçlendirdiğini belirtti.

Introducing Willow, our new state-of-the-art quantum computing chip with a breakthrough that can reduce errors exponentially as we scale up using more qubits, cracking a 30-year challenge in the field. In benchmark tests, Willow solved a standard computation in <5 mins that would… — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 9, 2024

Willow çipi, özellikle kuantum hata düzeltmede, hata oranını yarı yarıya düşüren bazı büyük atılımlar yaparak, hataları üssel olarak azaltmayı başardı. Eşik altı olarak bilinen bu yöntem, kuantum hesaplamada büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Willow 105 kubit hesaplama gücüyle dikkat çekiyor; ancak, bu durum aynı zamanda şifreleme alanında, özellikle de kripto dünyasında ciddi bir endişeye sebep oldu. Kuantum bilgisayarların kripto para birimi şifrelemelerini kırma kapasitesi sayesinde, kullanıcı fonlarının hızla ve büyük miktarlarda hırsızların eline geçebileceği senaryolaru hemen ortaya atıldı.

Willow kripto paralar için tehdit mi?

Ancak teknoloji girişimcisi ve eski Google kıdemli ürün yöneticisi Kevin Rose, Willow’un şu anda kripto para birimlerine herhangi bir tehdit oluşturacak kapasitede olmadığını belirtti. Bitcoin’in şifrelemesini çözebilmek için yaklaşık 13 milyon kubite ihtiyaç olduğunu tahmin eden Rose, “Google’ın Willow çipi 105 kubit gücünde,” dedi. Bu da, teknoloji dünyasındaki mevcut sistemlerin bu iş için kesinlikle yeterli olmadığını işaret ediyor.

Bitcoin ve kuantum dirençli çözümler

Lightspark CEO’su David Marcus, Google’ın bu atılımını yeterince anlamayanların olduğunu belirtti ve “post-kuantum şifreleme ve kriptografi” için hazırlıkların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Mart ayındaki bir gönderide, riskin hafifletilmesi için Ethereum’un basit bir hard fork ile adapte edilebileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan Shor algoritması, Bitcoin’in sahip olduğu bazı kriptografik sistemlerin kuantum bilgisayarlar tarafından çözülebileceğini öneriyor. Ancak bu algoritmanın uygulanabilmesi için son derece güçlü kuantum bilgisayarların milyonlarca fiziksel kubite ihtiyacı var. Şimdilik, Google’ın Willow çipi ile kuantum hesaplamadaki bu ileriye dönük atılımlar, kripto paraların güvenliğini tehdit etmiyor.