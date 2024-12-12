11 Aralık’ta kripto para piyasası, Amerikan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin açıklanmasıyla birlikte genel bir yukarı yönlü trend yaşadı. Bu artış, ABD’dekli CPI verilerinin etkisiyle desteklenirken, yatırımcıların kripto paraların potansiyeline olan güvenini tazeledi.

Veriler, piyasa beklentileriyle örtüşen sonuçlar sunması sebebiyle yatırımcıların da dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde BlockBeats, Kasım ayına ait CPI’nin mevsimsel olarak düzeltilmemiş olarak yıllık bazda bir artış gösterdiğini bildirmişti. CPI, %2,7 seviyesine yükselerek piyasa öngörüleriyle örtüşmüş ve dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu veriler, kripto para piyasasında gözlemlenen olumlu ivmeye de katkıda bulundu.

Enflasyon kontrol altında tutulabilir umudu

CPI verileri, teknoloji odaklı yatırımcılar için kritik öneme sahip. Bu bağlamda, piyasa analistleri, bu tür veri açıklamalarının kripto paralar üzerindeki etkilerini incelemekte ve gelecekteki trendleri tahmin etmeye çalışıyorlar.

Kasım ayı CPI verilerinin bir önceki yıla göre %2,7’lik bir artış göstermesi, piyasalarda enflasyonun kontrol altında tutulabileceğine dair umutları artırdı. Bu durum, yatırımcıların pozitif beklentilerle kripto para birimlerine yönelmesine yol açarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu. .