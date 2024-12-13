Kripto para dünyasında dalgalanmalar dur durak bilmiyor; özellikle de LINK için. Son veriler, Chainlink (LINK) vadeli işlemlerinin açık faizinin (OI) çarpıcı bir zirveye ulaştığını gösteriyor. Glassnode’dan elde edilen verilere göre, LINK vadeli işlem sözleşmelerindeki açık faiz $770.27 milyonla şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, Toncoin (TON) için $259 milyon ve TRON (TRX) için $356 milyon olan açık faiz rakamlarını geride bırakıyor.

CoinGecko’nun sunduğu verilere göre, LINK’in son bir haftada %20 ve son bir ayda ise %119’luk kayda değer bir fiyat artışı yaşadığı dikkat çekiyor. Bu performans, LINK’i son dönemde en çok kazanç sağlayan kripto para birimlerinden biri haline getiriyor. Yaşanan süreçte, balina aktiviteleri, LINK’in fiyat momentumunun temel itici gücü oldu. Trump destekli World Liberty Financial ise zincir üstü verilerine göre, ortalama 24,19 dolarlık bir fiyattan 1 milyon dolar değerinde 41.335 LINK tokeni satın aldı.

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CoinGecko’nun verileri, LINK fiyatının son yedi günde %20 oranında arttığını ve son bir ayda ise %119’luk etkileyici bir sıçrama gerçekleştirdiğini gösteriyor.

LINK vadeli işlemlerinin açık faizinin piyasanın diğer güçlü oyuncuları olan Toncoin ve TRON’u geride bırakması da dikkat çekici. Toncoin, 259 milyon dolarlık açık faizle gerilerken, TRON 356 milyon dolar seviyesinde kalmış durumda. Bu veriler, LINK’in piyasa katılımcıları arasında ciddi bir ilgi gördüğünü ve potansiyel olarak diğer kripto para birimlerinden daha fazla spekülatif işlem gördüğünü gösteriyor.