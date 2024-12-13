Bank of England’ın düzenleyici birimi Prudential Regulation Authority (PRA), firmalardan önümüzdeki yıl Mart ayına kadar mevcut ve gelecekteki kripto para maruziyetlerini açıklamalarını talep etti. Bu girişim, finansal istikrarı izlemeyi ve dijital varlıklarla ilgili politika şekillendirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

12 Aralık’ta yayımlanan bir açıklamada, PRA firmalardan “mevcut ve beklenen gelecekteki kripto varlık maruziyetlerini” raporlamalarını ve kripto regülasyonu için Basel çerçevesinin kullanımını detaylandırmalarını istedi. Basel çerçevesi, Aralık 2022’de Basel Bankacılık Gözetim Komitesi tarafından tanıtılan, bankaların kripto para maruziyetlerine yönelik sermaye ve risk yönetimi gereksinimlerini belirleyen bir yapı. Kripto varlıkları, risk profillerine göre üç geniş gruba ayırıyor.

Blok zinciri riskleri gözden geçiriliyor

PRA’nın bu talebi, kripto iş faaliyetlerini izlemek için daha geniş bir bilgilendirme toplama çabasının parçası. Firmaların 30 Eylül 2029’a kadar olan kripto varlık planlarını göz önünde bulundurmaları isteniyor. PRA’nın yayımladığı anket, firmaların Basel çerçevesine olan uygulamalarını, kripto varlıklarının tutulumlarını ve izinsiz blok zincirlerinin kullanımını ele alması gereken birkaç anahtar alanı vurguluyor.

PRA, bu yeni tür defterlerin potansiyel faydalarının farkında olduğunu kabul etse de, aynı zamanda nihai mutabakat eksikliği, mutabakat başarısızlığı ve varlıkların planlanan sahibi ile bu varlıkların kimlik doğrulama ve onay mekanizmasını kontrol eden varlıklar arasında garanti edilmiş bir bağlantı olmamasının getirdiği risklere de dikkat çekiyor.

PRA, izin gerektirmeyen blok zincirlerinin kullanımına ilişkin mevcut risklerin yeterince hafifletilemeyeceğini belirtmekle birlikte, bu sınıflandırmanın inceleme altında olduğunu ekliyor. Bu esnada, dünya genelinde artan sayıda firma, Bitcoin’in altı haneli rakama ulaşması sonrası yatırım yapıyor veya yapmayı düşünüyor.