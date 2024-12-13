Microsoft hissedarları, geçtiğimiz günlerde kripto para dünyasında yankı uyandıran bir karara imza atarak, MicroStrategy kurucusu Michael Saylor tarafından önerilen Bitcoin (BTC) yatırımı teklifini kesin bir dille reddetti. Bu karar, 10 Aralık’ta açıklandığında Microsoft’un hisse senedi fiyatında anlık bir etki yaratmadı. Ancak, Bitcoin’in değerinde kısa süreli bir düşüşe neden oldu ki bu da hızla toparlandı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Bitcoin’e karşı uzun süredir dillendirdiği şüpheciliği göz önüne alındığında, bu ret pek de beklenmedik değildi. Gates, kripto paranın ünlü bir eleştirmeni olarak, Mayıs 2018’de Bitcoin’in değeri 9373 dolarken Bitcoin’e karşı bahis oynama isteğini dile getirmişti. Bugüne, yani 13 Aralık 2024’e geldiğimizde, Bitcoin’in fiyatı 100 bin doların üzerine fırlamış durumda ve bu da %969,8’lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.

Bu dramatik artış, Gates’in düşüş öngörüsüne kulak verenlerin kaçırmış olabileceği potansiyeli gözler önüne seriyor. Gates’in yorum yaptığı tarihte Bitcoin’e 1000 dolar yatırım yapan bir yatırımcı, şu anda yatırımlarının 10698 dolara yükseldiğini görerek, 9068 dolar kar elde etmiş olacaktı.

Kripto topluluğu ve çeşitli analistler, Bitcoin’in gelecekteki performansı hakkında iyimser. Ortak düşünce, Bitcoin’in yükseliş döngüsünün henüz başlangıcında olduğu yönünde ve 100.000 dolar sınırını aşması, sadece bir başlangıç olarak görülüyor. 2025 için öngörüler daha da iyimser ve satış fiyat hedefi olarak $250,000 ortak bir hedef haline geliyor. ‘Rich Dad Poor Dad’ kitabının yazarı ve tanınan bir Bitcoin savunucusu olan Robert Kiyosaki, böyle bir artışı öngörüyor. Daha da şaşırtıcı bir şekilde, Fundstrat’tan Tom Lee de bu iddialı tahmini tekrarlıyor. Bitcoin bu hedefe ulaşırsa, Gates’in tavsiyesinin aksine 2018’de 1000 dolar yatırım yapanlar, gelecek yıl yatırımlarının 26 doların üzerine çıktığını görebilirler.