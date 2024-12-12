OpenAI, 200 milyon aktif kullanıcısından özür diledi. Bu özür, şirketin ChatGPT’yi Apple’ın en son yazılım güncellemesi ile entegre etmesinin hemen ardından yaşanan bir ağ kesintisi sebebiyle geldi. Şirket, 12 Aralık’ta yaptığı bir açıklamada sorunun farkında olduklarını ve çözüm üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yayın saatine kadar, ChatGPT’nin yeniden çevrimiçi olduğu bildirildi.

Ağ kesintisi, ChatGPT’nin iPhone, iPad ve Mac cihazlarında Apple’ın sanal asistanı Siri ile entegrasyonu sırasında gerçekleşti. OpenAI, bu entegrasyonun ağ sorunlarına doğrudan sebep olup olmadığını doğrulamamış olsa da, birçok kullanıcı ChatGPT’nin API’sine erişmeye çalışırken hizmetin kullanım dışı olduğunu bildiren mesajlar aldı. OpenAI, kullanıcılarına bu sorunu ele aldıklarını ve çözüm üzerinde çalıştıklarını belirtti.

OpenAI’ın video üretim modeli Sora da bu ağ kesintisinden etkilendi. Ancak, şirket 12 Aralık 2022 saat 03:53 UTC itibarıyla hem ChatGPT hem de Sora için trafiğin büyük ölçüde yeniden düzeldiğini bildirdi. Ağ arızalarının bildirildiği ilk saat, 11 Aralık 2022 saat 23:07 UTC civarındaydı ve bu süre zarfında 15 dakikalık bir periyotta kesintiyle ilgili 1532 rapor oluşturuldu.

Bu durum, ChatGPT’nin Haziran ayından bu yana yaşadığı dördüncü kesinti olma özelliğini taşıyor. Daha önceki kesintiler Haziran ve Ağustos aylarında meydana gelmişti. Kesinti, ChatGPT’nin Apple Intelligence’a entegre edilmesiyle eş zamana geldi. Bu entegrasyon sayesinde Siri, fotoğraflar ve belgeler hakkında sorular gibi belirli talepler için ChatGPT’yi kullanabilecek. Apple, 11 Aralık’ta bu özelliklerin en yeni iPhone 15 modelleri ve üzerindeki cihazlarda kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Benzer bir gelişmede, Meta da 11 Aralık’ta bazı Facebook ve Instagram kullanıcılarını etkileyen teknik sorunlar yaşadı. Meta, saat 22:26 UTC itibarıyla sorunların %99’unun çözüldüğünü ve son kontrollerin yapıldığını bildirdi.