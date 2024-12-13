Ripple, San Francisco merkezli bir blockchain şirketi, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) aldığı onayın ardından RLUSD adlı yeni stablecoin’ini 13 milyondan fazla bastı. Bu gelişmeyle birlikte, Ripple, RLUSD’yi çeşitli kripto para borsalarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, RLUSD’nin yakında kripto para piyasasında yer alacağını duyurdu. Başlangıçta, RLUSD’nin XRP Ledger ve Ethereum blockchain üzerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Tron’un kurucusu Justin Sun, RLUSD’nin gelecekte Tron blockchain üzerinde de tanıtılabileceğine dair bir imada bulundu, fakat detay vermedi.

Küresel stablecoin pazarı şu anda yaklaşık 196 milyar dolarlık bir değerle işlem görüyor. Büyük oyuncular olan Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) bu pazarda en büyük paylara sahip durumdalar. Ripple, RLUSD’nin ABD dolarına sabitleneceğini ve USD rezervleri ile kısa vadeli ABD Hazine bonoları gibi likit varlıklarla destekleneceğini açıkladı. Ripple, RLUSD’yi sınır ötesi ödemeler için kullanarak likiditeyi artırmayı ve kripto ile fiat para birimleri arasında sorunsuz geçişler sağlamayı hedefliyor.

Analistler, piyasanın mevcut 196 milyar dolarlık değerden 2028 yılına kadar 2,8 trilyon dolara kadar büyüyebileceğini tahmin ediyor. Brad Garlinghouse, RLUSD’nin başlangıçtan itibaren XRP Ledger ve Ethereum blockchain üzerinde işlevsellik kazanacağını belirtirken, Justin Sun’ın gelecekte Tron ağına olası bir geçişi işaret etmesi, RLUSD’nin çeşitli blockchain ekosistemlerinde dinamik bir varlık olarak konumlanmasına olanak tanıyabilir.