Geçtiğimiz günlerde Romanya’da, bir kripto girişimcisine ait evde 7 milyon doların ele geçirilmesi, seçim dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın parçalarından biri oldu. TikTok üzerinde “bogpr” kullanıcı adıyla tanınan 36 yaşındaki Bogdan Peșchir, Romanya’daki başkanlık adayı Călin Georgescu’nun kampanyasını desteklemekle suçlanıyor. Peșchir’in kampanyaya sağladığı finansmanın yasal olup olmadığı ise ciddi bir tartışmaya yol açtı.

Peșchir, sosyal medya üzerinden yaptığı cömert bağışlarla dikkat çekerken, bağışların iyi niyetle mi yoksa bir siyasi gündem doğrultusunda mı gerçekleştirildiği sorusu, Romanya’da gündeme geldi. Ülkede Georgescu’nun ilk turda kazandığı seçim sonucu şaşkınlık yarattı ve bu durum özellikle dünyanın dikkatini çeken bir Rus müdahalesi iddialarını da beraberinde getirdi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Georgescu’nun kampanyası için sağlanan finansmanın yasadışı olduğunu belirterek soruşturma başlattı. 24 Ekim ile 24 Kasım tarihleri arasında, Peșchir’in Georgescu’yu desteklemek amacıyla TikTok üzerinden 381 bin dolar tutarında bağışta bulunduğu belirtildi. Bu durum, Romanya yasalarına aykırı bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Peșchir ise yaptığı bağışların bağımsız olduğunu savunarak, “Georgescu’yu şahsen tanımıyorum,” diyerek kendini savundu. Medyanın kendisini hedef aldığını ve hatta dava açma tehditlerinde bulunduğunu ifade eden Peșchir, vurguladığı bağışların tamamen gönüllü olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra, Peșchir’in serveti, Porsche ve BMW markalı lüks marka otomobillerle dolu olan yaşam tarzı ile karşılaştırıldığında, gelir beyannamesindeki tutarsızlıklar da dikkat çekiyor. Peșchir, bu durumu “Benim başka yasal gelir kaynaklarım var, hepsi beyan edilmiş ve vergilendirilmiş” şeklinde savundu.

Peșchir’in kripto para sektörüyle bağlantıları da dikkat çekiyor. BitXATM isimli bir kripto para ATM şirketi ile olan ilişkisi ve bu firmanın 2016’daki hırsızlık skandalındaki rolü, incelemeye değer konulardan sadece birisiparçası. BitXATM’in kurucusu Gabrial Prodanescu, eski bir çalışanı suçlayarak, hırsızlık olayının sorumlusunu belirlemişti. Peșchir, daha sonra davada tanık olarak ifade vermişti.

Ayrıca, Peșchir’in, Georgescu’nun TikTok kampanyasına yönelik kullandığı “bogpr” hesabı üzerinden yaklaşık 1 milyon euro tutarında fon aktarımı yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, TikTok’un Romanya yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde de doğrulanmış durumda. Özellikle TikTok’un platformu üzerinden seçim kampanyası yürütülmesinin yasadışı olduğu belirtiliyor.

Romanya Anayasa Mahkemesi, Aralık ayının başında gerçekleştirilen ilk tur seçim sonuçlarını iptal etti ve bu durum Georgescu tarafından “darbecilik” olarak nitelendirildi. Romanya Merkez Seçim Bürosu, yine bu seçimlerin tüm oylarının yeniden sayılmasına yönelik bir mahkeme kararı doğrultusunda işlemlere başladı.