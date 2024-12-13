OpenAI kurucusu ve CEO’su Sam Altman, ABD Başkanı seçilen Trump’ın yemin töreni fonuna katkı yapmak için hazırlanıyor. Altman, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın ülkeyi yapay zeka çağına taşıyacağına olan inancını dile getirirken, ABD’nin liderlik pozisyonunu sürdürmesine yönelik çabalara destek olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Altman’ın, OpenAI üzerinden değil de kişisel kapasitesiyle Başkanlık Yemin Töreni Komitesi’ne 1 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildiriliyor. Büyük teknoloji liderlerinden Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos da benzer bağışlar yaparak, her biri yemin töreni fonuna 1 milyon dolar taahhüt etmiş durumda. Bu katkıların, yeni başkana karşı olumlu bir ilişki geliştirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Sam Altman’ın Trump’ın başkanlığına yaptığı bu desteği, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırıyor. Özellikle yapay zeka konusunda önemli adımlar atan OpenAI’nin kurucusunun bu adımı, yeni hükûmetin teknoloji politikasına olumlu bir işaret olarak yorumlanabilir. Altman’ın “Trump’ın ülkeyi yapay zeka çağına taşıyacağı” konusundaki inancı, onun bu adımıyla daha da pekişiyor.