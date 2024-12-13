Elon Musk bir kez daha ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) hedefinde. Musk’ın, X olarak yeniden markalanan Twitter hisseleriyle ilgili olarak menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanabileceği bildiriliyor.

SEC, Musk’tan belirli şartları ve cezaları 48 saat içinde kabul etmesini talep etti ve aksi takdirde hisse satın alma, satma ve açıklama yükümlülükleri konusunda çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu gelişme, daha önce 2018’de Musk’ın Tesla’yı borsadan çekme niyetini açıkladığı tweet yüzünden SEC’nin Musk’a ve Tesla’ya açtığı dava ile benzerlik taşıyor.

Tesla hisselerini satın almadan önce açıklama yükümlülüklerini ihlal edip etmediği konusunda araştırma yapılırken, Musk’ın bu satışları ve sonrasında Twitter hisselerini alması SEC’nin merceği altında. SEC, bu satın almanın öncesinde Musk’ın Tesla hisselerini satmış olmasını, gerekli açıklamaları yapıp yapmadığını incelemekte. Bu tür eylemler, diğer hissedarların kararlarını etkileyebileceği için büyük önem taşıyor.

Musk ve SEC arasındaki geçmiş gerilimler

SEC ve Musk arasında daha önce de gerginlikler yaşanmıştı. 2018 yılında Musk, Tesla’yı borsadan çekme planını açıkladığı bir tweet yüzünden SEC’nin dava açtığı bir durumda, hem kendisi hem de Tesla şirketi 20 milyon dolarlık birer ceza ödemişti. Musk’ın hukuk ekibi o tarihten bu yana SEC’nin “altı yıldan uzun süredir devam eden sürekli tacizi” ile karşı karşıya olduklarını iddia ediyor. Ayrıca, bu son hamlenin Beyaz Saray ya da SEC liderliği tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği de sorgulanmakta.

Musk’ın avukatları, ayrıca SEC’nin Musk’a karşı bu tür yaptırımları uygulama noktasında siyasi bir motivasyonu olup olmadığını da araştırıyorlar. Musk’ın Twitter hisseleri ile ilgili daha önce yaşananlar, diğer hissedarlık kararlarına etkisi olabileceği gerekçesiyle SEC’nin bu tür bir eylemde bulunması gerektiğini savunan görüşleri de beraberinde getirdi.

Twitter hisse alımları ve müteakip dava süreçleri

Dahası, Musk’ın Twitter ile ilgili olan bu hareketine, başka sivil davaların da eklendiği bildiriliyor. Özellikle yatırım niyetlerini zamanında açıklamaması gibi iddialarla ilgili süreçler başlayabilir. Musk’ın bu tür açıklamaları zamanında yapmaması, diğer hissedarların ve dolayısıyla piyasanın yanlış yönlendirilmesine sebebiyet verecek davranışlar olarak değerlendirilebilir. Bu tip davranışlar, yatırımcılar nezdinde güven sarsıcı etkilere yol açabilir.

SEC’nin taleplerine nasıl bir karşılık verileceği şu an için belirsizliğini korurken, Musk’ın bu tür hukuki süreçlerle nasıl başa çıkacağı merakla bekleniyor. Bu noktada Musk’ın atacağı adımlar, yalnızca kendi hukuki durumunu değil, aynı zamanda Tesla ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerin gelecekteki piyasa operasyonlarını da etkileyebilir.