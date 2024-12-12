Ukrayna, 2025 yılına kadar kripto para birimlerini yasallaştırmayı planlıyor. Ancak bu süreç, kripto para işlemlerine yönelik vergi muafiyeti sunulmadan gerçekleştirilecek. Bu hamle, Ukrayna hükümetinin ülkedeki dijital finansal dünyayı düzenleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Parlamentosu, kripto para birimlerinin yasal çerçevesini oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik kalkınma, ticaret ve tarım bakanı Yuliya Sviridenko, kripto para yasalarının 2025 yılına kadar yürürlüğe girmesini hedeflediklerini açıkladı. Bu çerçevede, belirli yasal düzenlemelerin yapılması ve dijital varlıkların yasal olarak tanımlanması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna, kripto para birimlerinin yasallaştırılmasına yönelik adımlar atarken, vergi muafiyeti sağlamayacak olması dikkat çekiyor. Hükümetin bu kararı almasının sebebi, uluslararası standartlara uyum sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak olarak öne çıkıyor. Sviridenko, “Kripto para birimlerinin yasal düzenlemelere tabi olması, ekonomimize katkı sağlayacak ve güvenilir bir pazar yaratacaktır” dedi.

Son dönemde dünyada birçok ülke, kripto para birimlerini yasallaştırmayı düşünürken, Ukrayna’nın bu aşamada vergi muafiyeti sunmamayı seçmesi, birçok tartışmayı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumun yerel kripto ekosistemini etkileyebileceği görüşündeler. Geleneksel finans sistemine entegrasyonun sağlanabilmesi için bir denge kurmanın önemi vurgulanıyor.