Apple, son yazılım güncellemesiyle birlikte mobil ve masaüstü işletim sistemlerine birçok yapay zeka özelliği ekledi. Bu güncelleme, iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve MacOS Sequoia 15.2 sürümlerini kapsıyor ve kullanıcıların deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında Siri için ChatGPT desteği, geliştirilmiş kamera kontrolü, kişiselleştirilebilir emoji tasarımı ve generatif görsel oluşturma yer alıyor. Bu özellikler, iPhone 15 Pro ve sonraki modeller, A17 Pro veya M1 ve sonraki modellerle çalışan iPad ve M1 ve sonraki modellerle çalışan Mac’lerde kullanılabiliyor.

Güncellemenin dikkat çeken özelliklerinden biri, OpenAI’nin ChatGPT’sinin Siri ile entegrasyonu. Bu entegrasyon, kullanıcıların bir hesap oluşturmadan chatbot’un yeteneklerine erişimini sağlıyor. Kullanıcılar, doğrudan Siri aracılığıyla metin tabanlı yanıtlar ve görüntüler üretebiliyor. Apple, gizlilik konusundaki taahhüdünü vurguluyor ve ChatGPT’ye gönderilen taleplerin saklanmadığını veya OpenAI’nin modellerinin eğitimi için kullanılmadığını garanti ediyor.

Ayrıca güncellemede “Image Playground” adı verilen bir generatif yapay zeka aracı da yer alıyor. Bu araç, kullanıcıların fotoğraf kütüphanelerine dayalı olarak animasyonlardan illüstrasyonlara kadar çeşitli temalarda görseller oluşturmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, bu özelliğe Freeform ve Keynote gibi farklı uygulamalar aracılığıyla erişebiliyorlar.

Güncellemenin bir diğer yeniliği ise “genmoji” isimli, metin tarifleri veya fotoğraflar aracılığıyla oluşturulabilen kişiselleştirilebilir emojiler. Genmojiler, aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor ve sticker veya tepkiler olarak paylaşılabiliyor. Ek olarak, iPhone 16’nın Kamera Kontrolü, Görsel Zeka sayesinde bir güncelleme alıyor. Bu özellik, kullanıcıların nesneleri ve metinleri anlık olarak tanımasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, metin kopyalayabilir, çevirebilir, kişiler tanıyabilir ve hatta çevrimiçi olarak eşya arayabilir. ChatGPT, açıklamalar için de kullanılabiliyor.

Apple, TV ve Müzik hizmetlerini de geliştirdi. Kullanıcılar, içerikleri ruh halleri, türler, oyuncular veya dönemler gibi tariflerle bulabiliyor, bu da keşfi daha sezgisel hale getiriyor. Ayrıca gizlilik ve güvenlik alanında Apple, ChatGPT entegrasyonunu kullanan kullanıcılar için IP adreslerini gizleyerek oturum bağlantısı oluşturmalarını engelleyen önlemler aldı. ChatGPT Plus/Pro hesaplarını bağlayacak olan kullanıcılar için OpenAI’nin veri kullanım politikaları ayrıca geçerli olacak. Apple, Global Yedekleme ve Özel Bulut İşleminde kullanıcı verilerinin sadece talepleri yerine getirmek için kullanılacağını ve asla saklanmayacağını veya paylaşılmayacağını sağlıyor.

Son olarak, Safari’nin arama özellikleri de güncellendi ve URL’ler otomatik olarak HTTPS’ye dönüştürülerek çevrimiçi etkinliklerin güvenliği artırıldı. Bu kapsamlı güncelleme, Apple kullanıcılarının er geç daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını hedefliyor.