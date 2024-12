Son zamanlarda, Solana (SOL) için büyük bir ralli potansiyeli olduğu düşünülüyor. Teknik göstergeler, değerinde %1600’lük bir artış olabileceğini işaret ediyor. Kripto para analisti Ali Martinez’in belirttiğine göre, Solana şu anda bir ‘Fincan kulp’ formasyonu oluşturuyor; bu, çoğunlukla fiyat patlamalarından önce görülen bir boğa yapısı. Bu formasyon, 2022 sonları ile 2024 başları arasında birikim ve konsolidasyon dönemini gösteriyor. Kulp kısmı, Solana’nın son fiyat hareketlerinin 250 dolar direnç seviyesinde şekillenmesiyle, kısa vadeli bir geri çekilme ile uyumlu görünüyor.

Martinez, Solana’nın bu formasyondan kırılması durumunda, yaklaşık 4 bin dolarlık rekor bir fiyata çıkabileceğini öne sürdü. Bu hedef, 2236 dolar değerine işaret eden 1,618 Fibonacci genişletmesi ile destekleniyor ve 1,786 genişletmesi de 4000 dolar hedefiyle uyumlu. Solana’nın mevcut 123,44 dolar değerindeki 0,786 geri çekilme seviyesinin üzerinde kalması, boğa momentumu için daha fazla destek sağlıyor. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için kesin bir zaman dilimi belirtilmedi.

#Solana $SOL will hit $4,000, based on this cup and handle pattern! pic.twitter.com/dXZLI9urOh

— Ali (@ali_charts) December 10, 2024