Son zamanlarda, Solana (SOL) için büyük bir ralli potansiyeli olduğu düşünülüyor. Teknik göstergeler, değerinde %1600’lük bir artış olabileceğini işaret ediyor. Kripto para analisti Ali Martinez’in belirttiğine göre, Solana şu anda bir ‘Fincan kulp’ formasyonu oluşturuyor; bu, çoğunlukla fiyat patlamalarından önce görülen bir boğa yapısı. Bu formasyon, 2022 sonları ile 2024 başları arasında birikim ve konsolidasyon dönemini gösteriyor. Kulp kısmı, Solana’nın son fiyat hareketlerinin 250 dolar direnç seviyesinde şekillenmesiyle, kısa vadeli bir geri çekilme ile uyumlu görünüyor.

Analiz: 4000 dolara nasıl gidecek?

Martinez, Solana’nın bu formasyondan kırılması durumunda, yaklaşık 4 bin dolarlık rekor bir fiyata çıkabileceğini öne sürdü. Bu hedef, 2236 dolar değerine işaret eden 1,618 Fibonacci genişletmesi ile destekleniyor ve 1,786 genişletmesi de 4000 dolar hedefiyle uyumlu. Solana’nın mevcut 123,44 dolar değerindeki 0,786 geri çekilme seviyesinin üzerinde kalması, boğa momentumu için daha fazla destek sağlıyor. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için kesin bir zaman dilimi belirtilmedi.

Solana fiyatının dört bin dolara ulaşması, coin’in piyasa değerini önemli ölçüde artıracak ve bu sırada, Bitcoin’de minimal bir büyüme gerçekleşirse, Bitcoin ile eşit seviyeye gelmesine neden olabilir. Kısa vadeli olarak bakıldığında, son gelişmeler de coin’in fiyatına yönelik potansiyel bir dönüş sağlıyor. Bir başka analist olan CryptoBusy ise bir saatlik zaman diliminde çift dip formasyonu tespit etti ve bu, potansiyel bir boğa kırılmasına işaret ediyor. Eğer bu momentum devam ederse, Solana 225 dolar seviyesindeki 0,5 Fibonacci seviyesine ve 230 dolardaki 0,618 seviyesine yönelebilir; kırılma noktasından ise 10 dolarlık (%4,56) fiyat artışı potansiyeli bulunuyor.

Zincir üstü metrikler de bu beklentiyi destekliyor. DeFiLlama’nın sunduğu verilere göre, Solana’nın günlük işlem hacmi 2,92 milyar dolardan 5,99 milyar dolara fırladı ve bu da artan likidite ve yatırımcı ilgisini yansıtıyor. Ancak, düzenleyicilerle ilgili gelişmeler de Solana’nın fiyatını etkileyebilir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Solana’nın exchange-traded fund (ETF) başvurusunu onaylaması bekleniyor. Ancak, görevden ayrılan SEC Başkanı Gary Gensler’in Solana’nın menkul kıymet statüsünü sorgulayarak bu başvuruyu reddettiği biliniyor. Solana topluluğu ise olası yeni bir yönetim ile onay alabilmek için umutlu.