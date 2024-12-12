Tether, Ethereum ağında ek 1 milyar USDT ürettiğini duyurdu. Bu yeni baskıyla birlikte, bu ay toplamda 4 milyar USD değeriyle USDT üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Artan USDT arzı, kripto para piyasasında stablecoin’lere olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Tether‘ın bu adımı, piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izleniyor zira arz değişiklikleri, çeşitli platformlarda likidite ve ticaret dinamiklerini etkileyebiliyor. USDT’nin üretimi genellikle piyasa koşullarına bir yanıt olarak görülüyor ve trader’lara işlemleri kolaylaştırmak ve volatiliteye karşı korunmak için istikrarlı bir varlık sağlıyor.

Bu gelişme, stablecoin kullanımının artan bir eğilimini ortaya koymakta. Yatırımcılar ve trader’lar, sürekli bir değeri koruyan güvenilir dijital varlıklar arayışındalar. Ethereum ağı, sağlam altyapısı ve yaygın kabulü nedeniyle stablecoin ihraç edenler için popüler bir tercih olmaya devam ediyor. Kripto para piyasası evrildikçe, USDT gibi stablecoin’lerin rolü ticaret faaliyetlerini desteklemede ve geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında bir köprü sağlamada kritik olmaya devam etmektedir.