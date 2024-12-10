Dünya genelinde en çok kullanılan sabit kripto para birimi olan Tether (USDT), Abu Dabi Küresel Piyasası’nda (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi (FSRA) tarafından “Kabul Edilen Sanal Varlık” (AVA) olarak tanındığını duyurdu. Bu gelişme, Tether’ın kripto varlık endüstrisindeki liderliğini pekiştirirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital finansın büyüyen ekosistemine entegrasyonunu da sağlıyor.

ADGM tarafından onaylanan bu yeni statü, bölgedeki lisanslı finansal hizmet sağlayıcılarının Tether USDT ile ilgili çeşitli hizmetler sunabilmesine olanak tanıyarak, sanal varlıklar alanındaki büyümeyi teşvik ediyor. Tether’ın piyasa değeri 138 milyar doları aşarken, dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden USDT, geleneksel para birimleri ile dijital ekonomi arasında güvenilir bir köprü işlevi görüyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle son yıllarda kripto para benimsemesinin hızla artmasıyla dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Abu Dabi ve Dubai gibi şehirler, kripto inovasyonu ve Blockchain teknolojisi alanında küresel lider konumuna yükseliyor. BAE’nin akılcı düzenleyici çerçevesi, dijital varlıklar için büyüyen bir ekosistem oluşturmayı sağlıyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, ABD dolarıyla sabitlenen BAE dirheminin, ekonomik istikrar sağlama konusundaki önemine vurgu yaptı ve “USDT’yi ADGM’nin düzenlenen sanal varlık çerçevesinin ön saflarına taşıyarak, sadece modern finans için sabit kripto paraların kritik araçlar olarak önemini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda Orta Doğu’da işbirliği ve büyüme için yeni kapılar açıyoruz” ifadeleriyle durumu destekledi.

USDT’nin kabul edilmesi, BAE’deki ekonomik ilerlemeye öncülük etmesi açısından önemli bir gelişme. Bu yeni statü, USDT’nin ADGM’nin belirlediği standartları karşıladığını gösteriyor. Böylece, Adgm’deki lisanslı kuruluşlar, Tether ile entegre hizmetlerini sunma imkanına kavuşuyorlar.

Tether’ın özellikleri ve sunduğu çözümler, hem geleneksel hem de merkezi olmayan ekonomiler arasında köprüler kurarak, kullanıcılar için güvenli, güvenilir ve verimli çözümler sağlama kararlılığını da beraberinde getiriyor. Tether, 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla on-chain cüzdanlar arasında 109 milyondan fazla cüzdanın USDT bulundurmasıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ayrıca, bir yılda 1 sentten fazla USDT bulunduran cüzdan sayısının %71 oranında arttığı görülüyor.

Dijital varlıkların benimsenmesi, BAE’nin dijital finans ekosistemi içindeki stratejik vizyonuyla paralel bir şekilde ilerliyor. Ülke, blockchain teknolojisine ve sanal varlık düzenlemesine büyük yatırımlar yaparak, global dijital finans merkezleri arasında yer alma hedefini sürdürmekte. Bu süreçte Tether USDT’nin ADGM çerçevesine dahil edilmesi, kripto para birimlerinin finansal hizmet sağlayıcıları tarafından entegrasyonunun artırılmasına olanak tanıyor.