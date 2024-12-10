Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen Bitcoin MENA konferansı, son günlerde kripto para dünyasının en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak öne çıktı. Özellikle ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ın kripto para alanında adını duyurduğu girişimi ve ailesinin sektörle olan ilişkisine dair gelişmeler, bu konferansı daha da ilgi çekici hale getirdi. Etkinliğe katılanlar arasında, başkanın oğlu Eric Trump ve World Liberty Financial adlı kripto platformunun ortağı ve Orta Doğu’dan sorumlu Beyaz Saray Elçisi milyarder Steve Witkoff da bulunuyordu. Donald Trump ve ailesinin kurulum aşamasında yardımcı olduğu bu platform, eylül ayında hayata geçmişti.

Bitcoin MENA konferansı, katılımcılarına “Bitcoin’in altın çağına hoş geldiniz” mesajlarıyla merhaba derken, geçtiğimiz hafta kırdığı rekor olan 100.000 doları aşan Bitcoin fiyatını da vurguladı. Başkan Trump’ın kendisini “kripto başkanı” ilan etmesiyle konferansa ilgi yüksekti. Konferansta kripto para borsası Roxom’un kurucularından Nick Damico ve yüzlerce katılımcı “Bitcoin’i Yeniden Büyük Yap” şapkalarıyla dikkat çekerken, etkinliğin 6.000’den fazla katılımcı çekmesi bekleniyor.

Eric Trump’ın göz alıcı öngörüleri

Eric Trump, Abu Dabi’deki Bitcoin MENA etkinliğinde yaptığı konuşmada Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağını öngördü. Kripto paraların gelecekteki rolüne olan inancını dile getiren Trump, Bitcoin’i finansal bir paradigm olarak değerlendirirken, daha fazla ülkenin önümüzdeki yıllarda bu kripto parayı benimseyeceğini vurguladı. “Bitcoin sadece bir yatırım değil” ifadesiyle, Bitcoin’in bir küresel varlık olduğunu belirtti.

Trump, fiyat öngörüsünü Bitcoin’in arzının sınırlı olması nedeniyle değerli olduğunu ve bu sınırlı arz sayesinde fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağı şeklinde açıkladı. Kripto paranın güvenli bir değer deposu ve enflasyona karşı bir koruma olduğunu söyleyen Trump, aynı zamanda Bitcoin’in politik çalkantılara ve doğal afetlere karşı güçlü bir savunma olduğunu ifade etti. Bitcoin’in merkezi olmayan yapısı ile bankaların aksine kullanıcılar arasında doğrudan işlem yapabilme imkanı sunduğunu belirtirken, bunun Bitcoin’e olan ilgiyi artıracağını söyledi.

“Bitcoin’in tam benimsenmek için hala zamana ihtiyacı var”

Trump, Bitcoin’i benimsemenin e-posta gibi zaman alacağını belirtti. 1970’lerde yaratılan e-postaların yaygın olarak benimsenmesinin 25 yıl aldığına değinen Trump, yeni teknolojilerin benimsenmesinin her zaman uzun sürebileceğini söyledi. Bir arkadaşının altı ay öncesine kadar Bitcoin’i “komik para” olarak değerlendirdiği anısını paylaşan Trump, büyük bankaların bile şu anda kripto para platformları geliştirdiğini belirtti. Konuşmasında daha fazla hükümetin ve bankanın Bitcoin’e uyum sağlaması gerektiğini savundu.

Bitcoin’in 100.000 doları geçmiş olmasıyla ilgili topluluğu tebrik eden Trump, konuşmasını “Bitcoin severler, sizi seviyoruz. Trump ailesi olarak size bayılıyoruz. Burada olmaktan gerçekten büyük bir onur duyuyoruz,” sözleriyle sonlandırdı.

Konferansın, dünya çapında kripto para dünyasının birleşmesine katkı sağlayan en eski etkinliklerden biri olduğu ifade edilirken, Donald Trump’ın Amerika’yı “gezegenin yeni kripto başkenti” yapma vaadi dikkat çekiyor.