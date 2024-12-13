Kripto para dünyasında yine heyecan verici bir gelişme yaşandı ve bu kez dikkatler USDC hazinesine çevrildi. Whale Alert, 13 Aralık tarihinde Ethereum blok zincirinde 50 milyon USDC’nin basıldığını bildirdi. Bu işlem 15:49 UTC+8’de gerçekleşti. Böylesine büyük miktarda USDC basımı, dijital varlık yönetimi ve dağıtımının dinamik doğasını yansıtarak kripto para piyasasında süregelen hareketliliği gözler önüne seriyor.

USDC’nin basılması, likiditeyi ve ticaret faaliyetlerini destekleyen rutin bir işlem. ABD dolarına sabitlenen bir stablecoin olan USDC, dalgalı kripto para piyasasında istikrar sağlamada hayati bir rol oynuyor ve işlemler için güvenilir bir ortam sunuyor. Ethereum blok zinciri, yaygın benimsenmesi ve sağlam altyapısı ile böyle işlemler için popüler bir seçim olmaya devam ediyor, süreçte şeffaflığı ve güvenliği garanti ediyor.