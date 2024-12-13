Kripto para dünyasında yeni bir haftaya girerken, piyasalar ciddi bir dalgalanma yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyar dolarlık uzun ve kısa pozisyonların kapatılmasıyla sonuçlanan önemli bir tasfiye olayı gerçekleştirildi. Son 24 saatte yaklaşık 300 milyon dolar daha piyasadan silindi. Ancak bu kez tasfiyeler, öncekilere göre o kadar da tek taraflı değil, özellikle XRP piyasasında ilginç bir durum gözlemleniyor.

Üçüncü en büyük XRP oldu

XRP, kripto para dünyasında en çok dikkat çeken varlıklardan biri haline geldi. Üçüncü en büyük kripto para olarak adlandırılan XRP, son dört saat içinde 1,44 milyar dolarlık sürekli vadeli işlemlerle gündemde yer aldı. Bunun sadece 111.000 doları kısa pozisyonları, 1,33 milyon doları ise uzun pozisyonları oluşturdu. Bu, piyasanın şu anda XRP konusunda kısa vadede iyimser olduğunun göstergesi. Ancak bu durum, aşırı risk alan veya piyasaya geç giren yatırımcılar için bir ceza niteliğinde. Geç satış yapanlar mevcut olmakla birlikte, sayı olarak oldukça azlar.

Bu alışılmadık dengesizliğin kökleri, XRP’nin fiyat hareketlerinde yatıyor. Son iki günde XRP’nin fiyatı %30’un üzerinde bir artış göstererek 2,40 dolardan işlem görmeye başladı. Son haftalarda XRP’nin fiyatında %400’lük dikkat çekici bir artış yaşandı ve bu, kripto para piyasasının dikkati çekti. Birçok yatırımcı, bu yükseliş trendinden faydalanmayı amaçlıyor, ancak bu tür yükselişlerde sıkça görüldüğü gibi, geç kalanlar ve risk yönetiminde başarısız olanlar piyasa tarafından elendi. Bugünkü işlem seansında XRP yalnızca %2,9’luk bir düşüş yaşadı.